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Игорь Шпектор: Ничего подобного Городу Спутнику в России нет (видео)

7 июня в 17:08 172 просмотра
, строительству и дорогам Игорь Шпектор в ходе рабочей поездки в Пензенскую область дал оценку Городу Спутнику и работе генерального директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова.

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Председатель комиссии Общественной палаты России по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Игорь Шпектор в ходе рабочей поездки в Пензенскую область дал оценку Городу Спутнику и работе генерального директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова.

Известный эксперт в отрасли строительства и ЖКХ побывал в Спутнике, оценил инфраструктуру микрорайона, после чего лестно отозвался не только об идее подобной застройки, но и о ее воплощении.

«Я много езжу по стране и не смогу сказать, что такой проект нигде не воплощен, но и это не настолько грандиозно, как здесь. Всюду для реализации таких проектов застройки были потрачены государственные деньги, и в этом плане Спутник исключение», — рассказал Игорь Шпектор.

Особенно столичный эксперт отметил роль и личность Рафика Ибрагимова.

«Это энтузиаст. То, что он сделал, это невообразимо. Это нужно было увидеть, и он смог. Это уникальный человек, строитель. Личность решает все, и эта площадка, которую мы увидели, это все заслуга одного человека, он сумел сделать то, чего хочется пожелать каждому. Таких людей надо клонировать», — подчеркнул член Общественной палаты России.

Отметим, что Игорь Шпектор стал участником совещания в правительстве региона. Прямо перед аэропортом он решил еще раз заехать в Спутник, посетил жилой комплекс «Лазурный» и отметил, что передаст информацию о развитии проекта президенту Владимиру Путину.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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