Семенович раскрыла секреты счастья в платье с огромным декольте

Девушка позирует возле мраморного камина в роскошном красном платье с гигантским декольте, которое едва прикрывает грудь.

«Когда человек счастлив сам с собой, он делает счастливыми окружающих. Такие люди излучают удивительный свет, наполняющий собой все вокруг. Они не привязываются к деньгам, они их зарабатывают для удовольствия, получают кайф от самого процесса жизни! С ними хочется находиться в одном пространстве. Счастливые люди тоже проходят уроки своей судьбы, как все остальные, но они не сдаются, не падают в бездну уныния. Они держатся за свой внутренний свет, как за маяк, и он всегда их выводит к счастью! Секрет прост: мы можем прожить свою жизнь либо с улыбкой и в кайфе, либо в тоске и слезах! Лично я выбираю улыбку, а ты?» — пофилософствовала Анна под фото.

Большинство мужчин в комментариях отметили, что певица прекрасно выглядит, и подчеркнули, что счастье там, где она находится. Женщины же сказали, что счастье — в любви.