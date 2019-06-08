Пензенские специалисты борются за звание «Лучшего по профессии» (видео)

В Пензе стартовал конкурс «Лучший по профессии» (12+). Свои навыки и умения одними из первых продемонстрировали специалисты по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей. В конкурсе принимают участие 12 человек. Им необходимо выполнить два практических и 30 теоретических заданий.

Одним из участников конкурса профессионального мастерства стал электромонтер Алексей Бобров. Мужчина рассказал, что в его работе достаточно опасностей. Главное — четко знать, как действовать в той или иной ситуации.

«Сообщение приходит оперативному дежурному, он передает его бригаде. Она, в свою очередь, собирает авто, оно экипировано всем необходимым. Затем сотрудники выезжают на локализацию и устранение неисправностей», — рассказал он.

Вместе с Алексеем Бобровым за звание лучшего электромонтера борются 11 человек. Профессия относится к категории особо опасных, поэтому требует от работника постоянного внимания, четкого знания теории и опыта практической работы. Именно на это делают ставку судьи в конкурсе профессионального мастерства.

«По легенде, в распределительном устройстве 0,4 кВт на трансформаторной подстанции, электромонтер попал под напряжение. Участник, видя такое положение, должен отключить электроустановку, вытащить пострадавшего — манекен весом 50 килограммов, при этом не нанеся ему дополнительные повреждения и эвакуировать», — сказал главный судья соревнований Сергей Медведев.

На втором подэтапе специалисты соревнуются в медицинской подготовке, а именно — в оказании доврачебной реанимационной помощи. Свои навыки участники демонстрируют на манекене. Тот, кто справится с заданиями конкурса быстрее других, получит дополнительные баллы. Соревнования завершатся поздно вечером 5 июня. Результаты станут известны в 8-го, сообщает телеканал «Экспресс».