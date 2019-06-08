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Пензенцы написали диктант по тексту из архивов драмтеатра (видео)

7 июня в 20:17 272 просмотра
, причем в любом возрасте. В библиотеке имени Лермонтова жители Пензы написали диктант. Это традиционная акция, которая проходит с 2014 года. Ее организаторы — преподаватели русского языка педагогического института ПГУ.

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Получить оценку по русскому языку можно даже летом, причем в любом возрасте. В библиотеке имени Лермонтова жители Пензы написали диктант. Это традиционная акция, которая проходит с 2014 года. Ее организаторы — преподаватели русского языка педагогического института ПГУ.

Текст взяли из документальных архивов областного драматического театра. Небольшой сюжет рассказывает о том, как и когда театр появился в Пензе. Такой диктант для жителей города проводят уже в шестой раз. В 2019 году проверить свою грамотность решили около 30 человек. В основном, взрослое население и те, кто уже участвовал в акции. Супруги Алексей и Надежда Голедаевы писали диктант второй год подряд. В этот раз надеялись на лучшие результаты.

«Будем теперь ходить, чтобы проверить свои знания. Чувствую, что немного грамотная. Орфографических ошибок — ноль, но троечку поставили — обидно, хочется реабилитироваться», — сказала Надежда Голедаева.

В 2019-м акцию приурочили к 80-летию Пензенской области, Году театра, а также к 220 году со дня рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

«Цель, конечно, просветительская. Лишний раз напомнить гражданам о том, что Пушкин — один из основателей великой русской литературы. Это имя должно быть дорого каждому человеку, живущему в России», — отметила старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания» ПГУ Наталья Куприянова.

Тесты участников акции будут проверять специалисты пензенского института ПГУ. Результаты диктанта будут известны 21 июня. В этот день наградят отличников и проведут работу над ошибками, сообщает телеканал «Экспресс».


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