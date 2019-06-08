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Белозерцев: Будем работать над совершенствованием системы подготовки кадров

8 июня в 09:05 268 просмотров

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.

Глава государства призвал к гармонизации международных экономических взаимоотношений.

«Что может быть предметом регулирования таких договоренностей и такого общего правового поля? Конечно же, не навязывание всем одного, единственно верного канона, а прежде всего гармонизация национальных экономических интересов, принципы взаимодействия, конкуренция и сотрудничество между странами со своими различными моделями развития, особенностями и интересами», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин также добавил, что России надо достигать уровня технологического развития самых передовых стран мировой экономики, и выступил с инициативой создания открытого, доступного банка данных с лучшими практиками и проектами развития.

Также на пленарном заседании затронули тему развития регионов. Основные тезисы, прозвучавшие на сессии, прокомментировал губернатор Иван Белозерцев. Он обратил внимание на вопрос повышения квалификации кадров.

«Профессиональный рост молодежи, освоение специалистами новых знаний и технологий — одна из ключевых задач, выполнение которой позволит добиться экономического роста в современных условиях. […] Мы понимаем, как важно шагать в ногу со временем, будем работать над совершенствованием системы подготовки кадров в регионе», — цитирует его пресс-центр обплравительства.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/60707/photos

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