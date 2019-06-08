Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг цитируемости СМИ Пензенской области за первый квартал 2019 года.

По данным экспертов, среди информагентств самым цитируемым стало «Пенза-Пресс», в общем рейтинге СМИ занимает второе место. Нельзя не отметить, что разница в индексе цитируемости между средствами массовой информации, занявшими первое и второе места, составила всего полбалла, при этом отрыв от бронзового призера — более трех.

Также в десятке самых топовых средств массовой информации — «Эхо Пензы». Это единственная радиостанция в списке самых цитируемых СМИ региона.

Напомним, ИА «Пенза-Пресс» не только регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге компании «Медиалогия», но и в 2018 году признано лучшим интернет-СМИ Пензенской области.