Напал сзади. В Сердобске мужчина набросился на женщину в парке

В Сердобске Пензенской области произошло дерзкое нападение. Днем в лесопарковой зоне мужчина напал на прохожую.

Преступление произошло 4 июня около 12 часов дня.

Женщина шла по лесопарковой зоне на дорожке, ведущей от парка «Березовая роща» и городского кладбища к улице Комсомольской города Сердобска, когда на нее внезапно сзади напал мужчина.

«Он нанес ей не менее двух ударов острым предметом в область шеи и головы. После причинения телесных повреждений злоумышленник похитил сумку пострадавшей с находившимся в ней имуществом и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщину обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас она находится в больнице в Пензе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».