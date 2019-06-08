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Напал сзади. В Сердобске мужчина набросился на женщину в парке

8 июня в 09:47 288 просмотров

В Сердобске Пензенской области произошло дерзкое нападение. Днем в лесопарковой зоне мужчина напал на прохожую.

Преступление произошло 4 июня около 12 часов дня.

Женщина шла по лесопарковой зоне на дорожке, ведущей от парка «Березовая роща» и городского кладбища к улице Комсомольской города Сердобска, когда на нее внезапно сзади напал мужчина.

«Он нанес ей не менее двух ударов острым предметом в область шеи и головы. После причинения телесных повреждений злоумышленник похитил сумку пострадавшей с находившимся в ней имуществом и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщину обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас она находится в больнице в Пензе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Фотография: фото СУ СКР

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