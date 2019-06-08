Губернатор поздравил соцработников с праздником

Глава региона отметил, что социальная работа очень важна и ответственна, а также требует высокого профессионализма и таких качеств как как милосердие, самоотдача, сострадание, терпение.

«В этой сфере деятельности не бывает случайных людей, сюда приходят трудиться исключительно по призванию и зову сердца. Вы служите надежной опорой для людей старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, всех, кто нуждается в реальной помощи и поддержке, дарите им надежду и веру в добро», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев поблагодарил соцработников за их труд, пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов и удачи.