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Губернатор поздравил соцработников с праздником

8 июня в 10:07 208 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником социальных работников.

Глава региона отметил, что социальная работа очень важна и ответственна, а также требует высокого профессионализма и таких качеств как как милосердие, самоотдача, сострадание, терпение.

«В этой сфере деятельности не бывает случайных людей, сюда приходят трудиться исключительно по призванию и зову сердца. Вы служите надежной опорой для людей старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, всех, кто нуждается в реальной помощи и поддержке, дарите им надежду и веру в добро», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев поблагодарил соцработников за их труд, пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов и удачи.


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