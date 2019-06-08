Над Терновкой взметнулся огромный столб огня. ВИДЕО

Поздно вечером на ул. Рябова произошел пожар. Пользователи делятся в Сети видео с места событий.

По информации подписчика одной из групп в соцсети «ВКонтакте», ролик он снял в 21.55.

С другого ракурса пожар не выглядит столь устрашающе. Автор второго ролика отметил, что горел прием вторсырья.

Официальной информации на данный момент нет.