Над Терновкой взметнулся огромный столб огня. ВИДЕО

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8 июня в 10:37 230 просмотров

Поздно вечером на ул. Рябова произошел пожар. Пользователи делятся в Сети видео с места событий.

По информации подписчика одной из групп в соцсети «ВКонтакте», ролик он снял в 21.55.

С другого ракурса пожар не выглядит столь устрашающе. Автор второго ролика отметил, что горел прием вторсырья.

Официальной информации на данный момент нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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