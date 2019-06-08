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Пензенцев просят помочь в поисках сердобского разбойника

8 июня в 11:02 182 просмотра
, напавшего на женщину в Сердобске. Жителей Пензенской области просят помочь в его поисках.

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Следователи распространили приметы мужчины, напавшего на женщину в Сердобске. Жителей Пензенской области просят помочь в его поисках.

По информации регионального СУ СКР, на вид разбойнику — 35−40 лет, худощавого телосложения, рост выше среднего, в момент нападения был одет в синюю или голубую майку, возможно, штаны спортивные серого цвета. У прохожей он отобрал сумку из кожзаменителя черного цвета и раскладной мобильный телефон красного цвета.

Всех, кто знает что-либо об совершения данного преступления или опознавшего преступника, просят сообщить об этом в ОМВД России по Сердобскому району по телефонам: 02, 8 (841−67) 5−04−07 или в Сердобский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пензенской области по телефонам 8 (841−67) 5−79−26, 8−965−638−82−77.

Напомним, днем 4 июня мужчина напал на сердбочанку в лесопарковой зоне на дорожке, ведущей от парка «Березовая роща» и городского кладбища к улице Комсомольской. Женщина находится в больнице.

Фотография: фото СУ СКР

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