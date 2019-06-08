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В Пензе решат, на каких улицах заменить фонари

8 июня в 11:44 170 просмотров
, чтобы выяснить, на каких участках их надо заменить. Речь об этом шла на совещании в администрации города.

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В Пензе проведут инспекцию всех световых опор, чтобы выяснить, на каких участках их надо заменить. Речь об этом шла на совещании в администрации города.

По данным пресс-службы мэрии, сейчас в городе — более 13 тысяч фонарей.

«Основной комплекс работ по приведению контактных опор в порядок мы провели весной — отмыли, покрасили, но есть еще старые, которые портят вид городских улиц и требуют замены», — сказал глава администрации Виктор Кувайцев.

Он поручил собственникам объектов и департаменту ЖКХ обследовать контактную сеть и определить наиболее проблемные участки на центральных магистралях. Итоги подведут на следующей неделе.

«Опоры должны выглядеть современно, их внешний вид следует обсудить с управлением градостроительства и архитектуры», — отметил мэр.


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