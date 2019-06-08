Кувайцев поблагодарил соцработников за их труд

«Сегодня мы поздравляем людей незаменимой благородной профессии — тех, кто помогает инвалидам, всем, кто нуждается в поддержке и оказывается в трудной жизненной ситуации.

Социальная защита населения — одно из приоритетных направлений государственной политики. В учреждениях социальной сферы нашего города работают более 380 социальных работников, которые ежегодно предоставляют около одного миллиона социальных услуг гражданам.

Быть социальным работником — огромный труд. Благодаря вам люди получают возможность вести полноценную жизнь и чувствовать себя полноправными членами общества.

Уважаемые сотрудники и ветераны социальной сферы города Пензы! Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца и любовь к своему делу! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья вашему дому!» — говорится в поздравлении.