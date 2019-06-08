В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области
На День города пензенцы смогут бесплатно утолить жажду
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Рецензия на фильм «Аладдин»
Наши новости
В Пензенской области ввели в оборот более 7 тыс га
В Пензе ввели особый противопожарный режим
Пензенцы попросили мэра сохранить во дворе место для сушки белья
Кувайцев поблагодарил соцработников за их труд
В Пензе решат, на каких улицах заменить фонари
Губернатор поздравил соцработников с праздником
В колонии № 7 Пензы освятили купол нового храма
Пензенские специалисты борются за звание «Лучшего по профессии»
ООО «ТНС энерго Пенза» задолжало более 400 миллионов рублей
Игорь Шпектор: Ничего подобного Городу Спутнику в России нет

В Пензу приехал главный телохранитель России

8 июня в 13:19 306 просмотров
, что они готовы защищать своих клиентов. В регионе проходит модельная сессия национальной ассоциации представителей этой профессии.

" data-title="В Пензу приехал главный телохранитель России — Пенза-пресс, рунет за день">

8 июня в Пензе телохранители будут доказывать, что они готовы защищать своих клиентов. В регионе проходит модельная сессия национальной ассоциации представителей этой профессии.

Гостей мероприятия поприветствовал президент НАСТ [Национальной ассоциации телохранителей] России Дмитрий Фонарев.

«Нам интересно, прежде всего, какой уровень подготовки в Пензе. Это добрый среднестатистический город, где работают телохранители. Это услуга востребованная, хоть и не массовая. Наша задача — выработать объективный механизм оценки квалификации, потому что от этого в будущем будет зависеть зарплата», — отметил он.

8 июня пензенских телохранителей ждут три испытания: стрельба из пистолета Макарова, рукопашный бой и оказание первой медпомощи.

Дмитрия Фонарева называют главным телохранителем страны. Он работал с с Юрием Андроповым, Рональдом Рейганом, Биллом Гейтсом и другими легендарными личностями.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...