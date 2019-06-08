В Пензу приехал главный телохранитель России

8 июня в Пензе телохранители будут доказывать, что они готовы защищать своих клиентов. В регионе проходит модельная сессия национальной ассоциации представителей этой профессии.

Гостей мероприятия поприветствовал президент НАСТ [Национальной ассоциации телохранителей] России Дмитрий Фонарев.

«Нам интересно, прежде всего, какой уровень подготовки в Пензе. Это добрый среднестатистический город, где работают телохранители. Это услуга востребованная, хоть и не массовая. Наша задача — выработать объективный механизм оценки квалификации, потому что от этого в будущем будет зависеть зарплата», — отметил он.

8 июня пензенских телохранителей ждут три испытания: стрельба из пистолета Макарова, рукопашный бой и оказание первой медпомощи.

Дмитрия Фонарева называют главным телохранителем страны. Он работал с с Юрием Андроповым, Рональдом Рейганом, Биллом Гейтсом и другими легендарными личностями.