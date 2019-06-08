Пензенская область вошла в топ-30 благоприятных для инвесторов регионов

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах. По итогам 2018 года Пензенская область заняла 27 место.

Как сообщает пресс-служба областного минэкономики, организаторы отметили рост значения показателя «Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов» до 61%, до 28,9% -показателя «Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения».

Пензенская область вошла в группу регионов-лидеров по показателям «Доля государственных гарантий и гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона», «Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства» и «Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса».

«Несмотря на возрастающую конкуренцию среди регионов, мы будем продолжать работу по улучшению делового климата и повышению позиций Пензенской области в рейтинге», — сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.