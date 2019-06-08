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Пензенцы попросили мэра сохранить во дворе место для сушки белья

8 июня в 14:53 278 просмотров
, которые начали ремонтировать по программе «Формирование современной городской среды».

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8 июня глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил дворы, которые начали ремонтировать по программе «Формирование современной городской среды».

Чиновники посетили дворе дома № 36 на ул. Коммунистической, а затем отправили на ул. 8 Марта, 15. Там жильцы попросили мэра помочь им сохранить во дворе бельевую площадку и зеленую зону, которую некоторые планируют обустроить под парковочное пространство.

«По плану, парковки в этом месте не предусмотрено, живые зеленые насаждения надо беречь. Важно чтобы, было соблюдено мнение большинства. Это ваше право — сохранить зеленую зону на своей территории. Бельевую площадку, если планируете использовать по назначению, нужно привести в порядок и покрасить», — ответил Виктор Кувайцев.

Всего в этом году будет благоустроено 35 дворов, отметили в пресс-службе горадминистрации. Мэр призвал обязательно привлекать к работе местных жителей.

«Если жители высказали какое-то пожелание — надо брать во внимание. Мы вовлекаем людей в эту программу, и они должны видеть результат своих усилий», ¬- пояснил свою позицию он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_khod_rabot_po_blagoustroystvu_dvorovykh_territoriy/

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