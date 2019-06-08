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На праздник в «Тарханы» ждут певицу Варвару

8 июня в 15:22 260 просмотров
(0+). В этом году его девизом стали слова поэта «…до сих пор я жил для литературной карьеры., и вот теперь я — воин».

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6 июля в «Тарханах» состоится всероссийский Лермонтовский праздник (0+). В этом году его девизом стали слова поэта «…до сих пор я жил для литературной карьеры., и вот теперь я — воин».

Как сообщается на сайте музея-заповедника, на праздник обещают приехать заслуженные артисты России актер Сергей Маховиков, певицы Марина Девятова, Варвара, режиссер, сценарист и актер Николай Рингбург, солист пензензенской филармонии Сергей Князев, фольклорный коллектив «Миряне» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Пыковой, военно-исторический клуб «Аванпостъ» (Пенза).

Ведущим будет заслуженный артист России Сергей Казаков.

Гостей, как всегда, будет ждать насыщенная программа: от экскурсий и концертов до мастер-классов.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=__dDCRXQ1d8

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