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( 0+). В этом году его девизом стали слова поэта « …до сих пор я жил для литературной карьеры., и вот теперь я — воин»." data-title="На праздник в «Тарханы» ждут певицу Варвару — Пенза-пресс, рунет за день">