На праздник в «Тарханы» ждут певицу Варвару

Как сообщается на сайте музея-заповедника, на праздник обещают приехать заслуженные артисты России актер Сергей Маховиков, певицы Марина Девятова, Варвара, режиссер, сценарист и актер Николай Рингбург, солист пензензенской филармонии Сергей Князев, фольклорный коллектив «Миряне» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Пыковой, военно-исторический клуб «Аванпостъ» (Пенза).
Ведущим будет заслуженный артист России Сергей Казаков.
Гостей, как всегда, будет ждать насыщенная программа: от экскурсий и концертов до мастер-классов.