В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области
На День города пензенцы смогут бесплатно утолить жажду
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Рецензия на фильм «Аладдин»
Наши новости
В Пензенской области ввели в оборот более 7 тыс га
Пензенцы попросили мэра сохранить во дворе место для сушки белья
В Пензу приехал главный телохранитель России
Кувайцев поблагодарил соцработников за их труд
В Пензе решат, на каких улицах заменить фонари
Губернатор поздравил соцработников с праздником
В колонии № 7 Пензы освятили купол нового храма
Пензенские специалисты борются за звание «Лучшего по профессии»
ООО «ТНС энерго Пенза» задолжало более 400 миллионов рублей
Игорь Шпектор: Ничего подобного Городу Спутнику в России нет

В Пензе ввели особый противопожарный режим

8 июня в 16:33 254 просмотра

8 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ввести в городе особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с увеличением числа возгораний и погибших на пожарах людей.

На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах.

«Надо проводить встречи на дачных участках, разговаривать, объяснять, что жители несут ответственность за содержание своих садоводческих территорий. Задача других должностных лиц — убрать все леговоспламенимое на контейнерных площадках и в местах скопления мусора. Трава, сухие ветки, бесхозные вещи чаще всего становятся источниками возгорания», — отметил Виктор Кувайцев.

Также участники совещания в мэрии обсудили обеспечение безопасности на водоемах. В частности, планируется активизировать рейды и проводить в лагерях работу по обучению детей плаванию.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...