В Пензе ввели особый противопожарный режим

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с увеличением числа возгораний и погибших на пожарах людей.

На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах.

«Надо проводить встречи на дачных участках, разговаривать, объяснять, что жители несут ответственность за содержание своих садоводческих территорий. Задача других должностных лиц — убрать все леговоспламенимое на контейнерных площадках и в местах скопления мусора. Трава, сухие ветки, бесхозные вещи чаще всего становятся источниками возгорания», — отметил Виктор Кувайцев.

Также участники совещания в мэрии обсудили обеспечение безопасности на водоемах. В частности, планируется активизировать рейды и проводить в лагерях работу по обучению детей плаванию.