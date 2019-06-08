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В День России пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейнах

8 июня в 17:56 192 просмотра
«Мы едины — Мы непобедимы» в городе Пензе семьи с детьми смогут бесплатно посетить бассейны.

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12 июня в рамках акции «Мы едины — Мы непобедимы» в городе Пензе семьи с детьми смогут бесплатно посетить бассейны.

Как сообщает пресс-центр облправительства, с 11.00 до 15.00 можно будет бесплатно поплавать в бассейнах:

— ДС «Буртасы», пр. Строителей, 96;
— ДВС «Сура», ул. Красная, 106;
— ДС «Олимпийский», ул. Антонова, 29А;
— ГАУ ПО «УОР ПО», ул. Одоевского, 1;
— ФОК «Дельфин», с. Засечное, ул. Радужная, 4.

Кроме того, чтобы приобщить пензенцев к спорту, 12 июня запланированы состязания по армрестлингу, стритболу, волейболу, гиревому спорту, дартсу, легкой атлетике, футболу, фитнес-аэробике, шахматам — всего более 40 мероприятий во всех районах региона.


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