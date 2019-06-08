Где в День России будут спортивные мероприятия. АФИША

В Пензенской области 12 июня запланировано более 40 спортивных мероприятий. Рассказываем, где можно поиграть в волейбол, футбол и побросать дротики.

В Пензе будут работать две профильные спортивные площадки:

— на площади Ленина все любители баскетбола с 11.00 до 13.00 часов смогут попробовать свои силы в турнире семейных команд;

— на Юбилейной площади будет устроен электронный лабиринт для любителей ориентироваться на местности, мобильный центр тестирования ГТО примет тесты у всех желающих жителей Пензенской области.

Кроме того, к спорту будут приобщать и жителей районов области:

— Бековский район — велозаезд, посвященный Дню России — р. п.Беково, Районная Спартакиада среди воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений;

- Бессоновский район — районные соревнования по шахматам;

— Городищенский район — спортивный праздник для всех желающих;

— Земетчинский район — районные соревнования по видам спорта;

— Иссинский район — Кубок района по армрестлингу, первенство района по волейболу, чемпионат района по гиревому спорту, спортивный праздник «Семь-Я»;

— Каменский район — спортивный праздник,

— Камешкирский район — летняя сельская Спартакиада, посвященная Дню России, чемпионат района по футболу среди команд сельских поселений, веселые страты обучающихся дошкольных общеобразовательных организаций (совместно с родителями);

— Колышлейский район — соревнования по волейболу, спортивный праздник,

посвященный Дню России (фитнес-аэробика, пляжный волейбол, шахматы, дартс, футбол);

— Лопатинский район — районный спортивный праздник, посвященный Дню России (футбол, легкая атлетика, гиревой спорт, стритбол);

— Мокшанский район — Кубок района по волейболу, турнир по волейболу;

— Наровчатский район — спортивный праздник, посвященный празднованию Дня России;

— Неверкинский район — районные соревнования по волейболу, футболу;

— Нижнеломовский район — турнир по баскетболу;

— Пачелмский район — районные соревнования, посвященные Дню России;

— Пензенский район — районные соревнования по армспорту, гиревому спорту;

— Сердобский район — соревнования по баскетболу, волейболу;

— Сосновоборский район — соревнования по волейболу, гиревому спорту, дартсу;

— Тамалинский район — спортивный праздник, соревнования по волейболу;

— Шемышейский район — спортивный праздник.

Возрастные ограничения — 0+.