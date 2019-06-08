Где в День России будут спортивные мероприятия. АФИША

В Пензе будут работать две профильные спортивные площадки:
— на площади Ленина все любители баскетбола с 11.00 до 13.00 часов смогут попробовать свои силы в турнире семейных команд;
— на Юбилейной площади будет устроен электронный лабиринт для любителей ориентироваться на местности, мобильный центр тестирования ГТО примет тесты у всех желающих жителей Пензенской области.
Кроме того, к спорту будут приобщать и жителей районов области:
— Бековский район — велозаезд, посвященный Дню России — р. п.Беково, Районная Спартакиада среди воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений;
- Бессоновский район — районные соревнования по шахматам;
— Городищенский район — спортивный праздник для всех желающих;
— Земетчинский район — районные соревнования по видам спорта;
— Иссинский район — Кубок района по армрестлингу, первенство района по волейболу, чемпионат района по гиревому спорту, спортивный праздник «Семь-Я»;
— Каменский район — спортивный праздник,
— Камешкирский район — летняя сельская Спартакиада, посвященная Дню России, чемпионат района по футболу среди команд сельских поселений, веселые страты обучающихся дошкольных общеобразовательных организаций (совместно с родителями);
— Колышлейский район — соревнования по волейболу, спортивный праздник,
посвященный Дню России (фитнес-аэробика, пляжный волейбол, шахматы, дартс, футбол);
— Лопатинский район — районный спортивный праздник, посвященный Дню России (футбол, легкая атлетика, гиревой спорт, стритбол);
— Мокшанский район — Кубок района по волейболу, турнир по волейболу;
— Наровчатский район — спортивный праздник, посвященный празднованию Дня России;
— Неверкинский район — районные соревнования по волейболу, футболу;
— Нижнеломовский район — турнир по баскетболу;
— Пачелмский район — районные соревнования, посвященные Дню России;
— Пензенский район — районные соревнования по армспорту, гиревому спорту;
— Сердобский район — соревнования по баскетболу, волейболу;
— Сосновоборский район — соревнования по волейболу, гиревому спорту, дартсу;
— Тамалинский район — спортивный праздник, соревнования по волейболу;
— Шемышейский район — спортивный праздник.
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