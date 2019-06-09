Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из автомата (видео)

В Пензе на полигоне УФСИН прошел третий вид спартакиады регионального управления МВД. Полицейские соревновались в стрельбе из автомата Калашникова.

В турнире приняли участие сотрудники подразделений органов внутренних дел — 109 спортсменов, представлявшие 34 команды. Им предстояло поразить мишень из трех положений: лежа, стоя и с колена, сообщает телеканал «Экспресс».

«Автомат Калашникова мы применяем, когда выезжаем в командировки либо для выполнения специальных задач. Очень важны соревнования, они проводятся для того, чтобы не терять мастерство, так как стреляем редко из автомата», — поделился специалист по работе с личным составом МО МВД России ЗАТО Заречного Замиль Силькаев.

Самых метких полицейских определяли по количеству набранных очков. По итогам состязаний победителем в личном первенстве стал сотрудник отряда специального назначения «Гром» — он выбил 265 очков из 300 возможных. В командном зачете в двух группах лучшими стали представители полицейского спецназа и сборная отделения МВД по Камешкирскому району.