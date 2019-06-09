В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области
Россия — Сан-Марино. Отборочный матч Чемпионата Европы-2020
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Рецензия на фильм «Аладдин»
Наши новости
Юным пензенцам рассказали правила поведения на воде и в огне
Пензенец пожаловался на засохший газон на площади Ленина
Пензенские аграрии обменялись опытом с немецкими специалистами
Специалисты проверили уровень воды в пензенском водохранилище
Виктор Кувайцев оценил ход работ по строительству детского сада на улице Макаренко
Пензенские силовики прошли антитеррористические учения
Кувайцев проверил ход работ по ремонту дорог
Дважды предали. Пензенцы выбросили пса, которого взяли в центре «Питомец»
В Пензенской области ввели в оборот более 7 тыс га
В Пензе ввели особый противопожарный режим

Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из автомата (видео)

9 июня в 09:59 330 просмотров

В Пензе на полигоне УФСИН прошел третий вид спартакиады регионального управления МВД. Полицейские соревновались в стрельбе из автомата Калашникова.

В турнире приняли участие сотрудники подразделений органов внутренних дел — 109 спортсменов, представлявшие 34 команды. Им предстояло поразить мишень из трех положений: лежа, стоя и с колена, сообщает телеканал «Экспресс».

«Автомат Калашникова мы применяем, когда выезжаем в командировки либо для выполнения специальных задач. Очень важны соревнования, они проводятся для того, чтобы не терять мастерство, так как стреляем редко из автомата», — поделился специалист по работе с личным составом МО МВД России ЗАТО Заречного Замиль Силькаев.

Самых метких полицейских определяли по количеству набранных очков. По итогам состязаний победителем в личном первенстве стал сотрудник отряда специального назначения «Гром» — он выбил 265 очков из 300 возможных. В командном зачете в двух группах лучшими стали представители полицейского спецназа и сборная отделения МВД по Камешкирскому району.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...