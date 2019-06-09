Дважды предали. Пензенцы выбросили пса, которого взяли в центре «Питомец»

«Малышку, которую забрали у нас еще зимой, сегодня обнаружили в городе Заречный. Не близкий путь с Арбеково. Как так вышло — загадка.

Неделю назад мы уже получали сообщение, что собака бегает без хозяйки по району, на что нам ответили, что малышка дома. После скрина с сообщением и фотодоказательством женщина просто перестала выходить на связь. Сегодня щенок обнаружился вовсе в другом месте, куда ее скорее всего вывезли сами хозяева», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Теперь сотрудники фонда вновь ищут дом пушистой малышке. Они надеются, что в скором времени для нее найдется любящий хозяин.