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Дважды предали. Пензенцы выбросили пса, которого взяли в центре «Питомец»

9 июня в 10:31 856 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о жестоком предательстве бывшего подопечного центра «Питомец».

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Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о жестоком предательстве бывшего подопечного центра «Питомец».

«Малышку, которую забрали у нас еще зимой, сегодня обнаружили в городе Заречный. Не близкий путь с Арбеково. Как так вышло — загадка.

Неделю назад мы уже получали сообщение, что собака бегает без хозяйки по району, на что нам ответили, что малышка дома. После скрина с сообщением и фотодоказательством женщина просто перестала выходить на связь. Сегодня щенок обнаружился вовсе в другом месте, куда ее скорее всего вывезли сами хозяева», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Теперь сотрудники фонда вновь ищут дом пушистой малышке. Они надеются, что в скором времени для нее найдется любящий хозяин.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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