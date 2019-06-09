«Разгромили». Пензенцы поделились впечатлениями от матча Россия-Сан-Марино

В Саранске состоялся матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 (0+) между сборными России и Сан-Марино. Посмотреть игру пришли более 42 тысяч человек. Среди болельщиков оказались и пензенцы.

Болельщики создавали атмосферу праздника с самого утра. Улицы Саранска заполонили толпы людей с флагами, которые кричали «Россия — вперед!». Скучать в ожидании игры гостям не пришлось. Для них весь день выступали артисты, в центре города были организованы творческие мастерские, розыгрыши призов, тематические фотозоны и торговые ряды с сувенирами и угощениями. Во время матча гости активно поддерживали команду: пускали волну, развернули гигантский баннер «Наши парни» и искренне радовались каждому голу.

Среди болельщиков была корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова.

Также на матче был ведущий программы «События» (16+) на телеканале «Экспресс» Александр Маркеев.

Игру со стадиона смотрел директор интернет-проектов «Пенза-Пресс» Станислав Левов.

Также за сборную переживал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Сборная России обыграла Сан-Марино со счетом 9:0. Отмечается, что россияне побили свой рекорд, раньше крупнее 7:0 они не побеждали.

После матча осталось впечатление, что российской сборной все по плечу. Необходимо только сохранить этот настрой, который позволил обыграть Сан-Марино. Следующая игра (0+) нашей сборной будет в Нижнем Новгороде. Футболисты встретятся со спортсменами из Кипра.

Фоторепортаж можно посмотреть ЗДЕСЬ.