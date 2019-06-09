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Губернатор: Спорт — лучший способ восстановления

9 июня в 11:59 290 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев 9 июня принял участие в первенстве Пензенской области по теннису среди ветеранов.

«После Петербургского международного экономического форума, который проходил с 5 по 7 июня, чувствую себя в удовлетворительной физической форме. Работа была очень напряженной: мы провели 29 встреч и подписали порядка 29 соглашений. Времени прошло немного. Но все равно надо выходить на теннисную площадку, необходимо двигаться», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что заниматься спортом и физкультурой нужно в любом возрасте, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Это лучший способ восстановления», — подытожил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/163824/

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