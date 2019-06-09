«После Петербургского международного экономического форума, который проходил с 5 по 7 июня, чувствую себя в удовлетворительной физической форме. Работа была очень напряженной: мы провели 29 встреч и подписали порядка 29 соглашений. Времени прошло немного. Но все равно надо выходить на теннисную площадку, необходимо двигаться», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что заниматься спортом и физкультурой нужно в любом возрасте, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Это лучший способ восстановления», — подытожил Иван Белозерцев.