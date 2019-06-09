В России предложили отменить штрафы для СМИ за возрастные маркировки

Глава Союза журналистов России поддержал идею руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, сообщает РИА Новости .

Александр Жаров в рамках ПМЭФ-2019 предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке, при этом саму маркировку оставить.

«Инициативу руководителя Роскомнадзора можно только приветствовать, надеемся, что процесс пойдет дальше, потому что на некоторые вещи, связанные с журналистикой, на некоторые продукты журналистского труда, может быть, вообще стоить эти маркировки отменить», — сказал Александр Соловьев.

Он добавил, что маркировки, примененные иногда нецелесообразно, мешают работе журналистов, и все это «надо применять разумно».