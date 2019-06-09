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Кувайцев проверил ход работ по ремонту дорог

9 июня в 13:33 326 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 9 июня посетил объекты ремонта дорог по программе БКАД.

Первой стала улица Чкалова, где продолжаются работы по капитальному ремонту дороги. В настоящее время здесь идет подъем колодцев на проезжей части, установка бортового камня, а также подготовка основы и покрытия тротуаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Не снижайте темпы работ. Ремонт дороги должен завершиться в обозначенные сроки», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Следующим объектом стала улица Можайского, где рабочие укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Градоначальник также оценил реконструкцию расположенного рядом двора по улице Аустрина, 146. Территория благоустраивается в рамках программы «Формирование современной городской среды».

«По возможности мы синхронизируем реализацию национальных проектов, в данном случае делаем дворовые территории, из них должен быть въезд на ту дорогу, которую мы ремонтируем, и обязательно с отводом воды», — пояснил мэр.

Также в маршрут объезда вошли улицы Каракозова, Дружбы, Стасова, Рахманинова, проспект Победы. Виктор Кувайцев сделал замечание представителям подрядных организаций, которые после выполнения ремонта дорог оставляют мусор, асфальтовую крошку и грунт.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_obekty_remonta_dorog_po_proektu_bkad/

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