Кувайцев проверил ход работ по ремонту дорог

Первой стала улица Чкалова, где продолжаются работы по капитальному ремонту дороги. В настоящее время здесь идет подъем колодцев на проезжей части, установка бортового камня, а также подготовка основы и покрытия тротуаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Не снижайте темпы работ. Ремонт дороги должен завершиться в обозначенные сроки», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Следующим объектом стала улица Можайского, где рабочие укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Градоначальник также оценил реконструкцию расположенного рядом двора по улице Аустрина, 146. Территория благоустраивается в рамках программы «Формирование современной городской среды».

«По возможности мы синхронизируем реализацию национальных проектов, в данном случае делаем дворовые территории, из них должен быть въезд на ту дорогу, которую мы ремонтируем, и обязательно с отводом воды», — пояснил мэр.

Также в маршрут объезда вошли улицы Каракозова, Дружбы, Стасова, Рахманинова, проспект Победы. Виктор Кувайцев сделал замечание представителям подрядных организаций, которые после выполнения ремонта дорог оставляют мусор, асфальтовую крошку и грунт.