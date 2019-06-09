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Пензенские силовики прошли антитеррористические учения (видео)

9 июня в 15:24 320 просмотров
, которые по легенде сбежали из колонии № 5. По оценкам руководителей штаба, эти учения прошли в тяжелых условиях: из-за жары отказывала техника, однако люди сработали четко по инструкциям.

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Сотрудники пензенского УФСБ и экстренных служб обезвредили условных террористов и заключенных, которые по легенде сбежали из колонии № 5. По оценкам руководителей штаба, эти учения прошли в тяжелых условиях: из-за жары отказывала техника, однако люди сработали четко по инструкциям.

По вводной, которая поступила на телефон спецслужб, неизвестные захватили отдел вневедомственной охраны. Цель — получить оружие и боеприпасы пункта охраны. Его сотрудники оказали сопротивление, преступники отступили и попытались скрыться. Однако вскоре заявили о себе, захватив заложников в санатории под Пензой, где по легенде проходил международный симпозиум.

«Непростые условия были. Лето, жара за 30 градусов, техника не выдерживала, но люди справились. Два дня плодотворных тренировались, отработали элементы, посмотрели как работает группа с оборудованием», — рассказал генерал-майор УФСБ России Сергей Сизов.

В Пензенском районе ввели условный режим контртеррористической операции. По тревоге были подняты все экстренные службы. Преступников удалось обезвредить. Однако поступила еще одна вводная: из колонии № 5 сбежали заключенные и заминировали здание. Среди того, что отработали сотрудники регионального УФСБ: приемы разминирования, розыска и обезвреживании террористов в лесу, противодействие нестандартной тактике преступников, сообщает телеканал «Экспресс».


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