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Виктор Кувайцев оценил ход работ по строительству детского сада на улице Макаренко

9 июня в 15:47 258 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 9 июня проверил ход работ по строительству детского сада на улице Макаренко.

В пресс-службе мэрии уточнили, что за счет средств бюджетов трех уровней на улице Макаренко возводится здание дополнительного корпуса на 175 мест, которое будет соединено с основным строением утепленным переходом.

В настоящее время работники подрядной организации восстанавливают благоустройство после подведения к объекту коммуникаций, занимаются укладкой асфальтобетонного покрытия на территории нового корпуса.

«Ограждение детского сада должно отвечать всем современным требованиям безопасности, а также выглядеть эстетически», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_khod_rabot_po_stroitelstvu_detskogo_sada_na_ulitse_makarenko/

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