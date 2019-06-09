Виктор Кувайцев оценил ход работ по строительству детского сада на улице Макаренко

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 9 июня проверил ход работ по строительству детского сада на улице Макаренко.

В пресс-службе мэрии уточнили, что за счет средств бюджетов трех уровней на улице Макаренко возводится здание дополнительного корпуса на 175 мест, которое будет соединено с основным строением утепленным переходом.

В настоящее время работники подрядной организации восстанавливают благоустройство после подведения к объекту коммуникаций, занимаются укладкой асфальтобетонного покрытия на территории нового корпуса.

«Ограждение детского сада должно отвечать всем современным требованиям безопасности, а также выглядеть эстетически», — подчеркнул Виктор Кувайцев.