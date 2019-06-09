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Специалисты проверили уровень воды в пензенском водохранилище (видео)

9 июня в 16:27 370 просмотров
«Сурский гидроузел» рассказали о ситуации на пензенском водохранилище.

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Сотрудники управления и обслуживания водных путей «Сурский гидроузел» рассказали о ситуации на пензенском водохранилище.

В апреле в главном водоеме региона образовался дефицит. Это связано с малым количеством осадков осенью, а также быстрым, таянием снега весной. Специалисты называют этот год маловодным. Пензенское водохранилище до сих пор так и не наполнилось до необходимой нормы.
В настоящее время в пензенском водохранилище не достает 91 сантиметр воды до нормы. В это время года в водоеме должно быть более 520 миллионов кубических метров воды. Однако сейчас в водохранилище только 431 миллион.

«На сегодняшний день уровень воды в водохранилище — 149,09 метров Балтийской системы. Приточность — 29 кубометров в секунду, свободная емкость — 91 миллион кубометров. В зависимости от того, как будет меняться уровень, будет меняться объем водохранилища», — пояснила ведущий инженер-гидротехник ФГУ «Сурский гидроузел» Елена Чабан.

Такой недобор произошел, в первую очередь, из-за сухой осени. Осадков с сентября по ноябрь было очень мало, поэтому дожди не смогли наполнить до необходимых объемов водохранилища по всей средней полосе России. Не спасли ситуацию и зимние снегопады, хотя в некоторых регионах, в том числе в Пензенской области, снега выпало вдвое больше нормы. Весной он таял быстро, но теплые дни чередовались с морозными ночами, а почва в этом году промерзла не сильно. В результате основную часть талой воды впитала земля. Однако специалисты управления и обслуживания водных путей «Сурский гидроузел» уверяют, что жителям Пензы и Заречного — основных потребителей пензенского водохранилища — переживать не о чем: воды хватит всем. Ведь на водопотребление уходит всего 80 миллионов кубометров жидкости в год, сообщает телеканал «Экспресс».

«Можно сказать, что за 40 лет истории эксплуатации сооружения такая ситуация была впервые. Мы действительно переживаем маловодный год. Это далеко не критичная ситуация. Все сооружения водозабора работают в штатном режиме, запасов воды им хватит вполне, и на этот год, чтобы бесперебойно обеспечить водой жителей нашего города», — рассказал главный инженер ФГУ «Сурский гидроузел» Алексей Варламов.

Ситуацию на водохранилище отслеживают специалисты — они ежедневно проводят гидрологические наблюдения. Измеряют уровень и температуру воды, делают расчеты о приточности и сбросе воды.

Основные показатели, в числе которых уровень воды, объем, сброс, приточность и температура, ежедневно публикуют на официальном сайте управление «Сурский гидроузел». С ними может ознакомиться любой желающий. Более подробные данные отправляют в Верхне-Волжское водное управление, Гидрометцентр, а также в пожарно-спасательный центр и управление МЧС. Любое отклонение от нормы — под контролем специалистов.


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