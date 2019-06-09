Пензенские аграрии обменялись опытом с немецкими специалистами (видео)

На базе Пензенского государственного аграрного университета прошел российско-германский молодежный форум «Новое аграрное поколение». Больше недели студенты и преподаватели из России и Германии делились своим опытом и перенимали чужой, участвовали в научных конференциях и посещали ведущие агропромышленные предприятия.

Участниками конференции стали 24 студента и 2 профессора из Германии. Вместе с российскими коллегами они представили исследования в сфере развития сельского хозяйства. Стороны обсудили, что общего есть у стран и в чем они кардинально различаются.

«Поговорили о мерах поддержки российского и немецкого государства. Как выращиваются культуры, как содержатся животные, какие инновации применяются в тех или иных случаях», — поделился ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.

Научно-практическая конференция «Россия-Германия: новое аграрное поколение» стала лишь частью международного форума. Последний раз он проходил в 2014 году. В этот раз форум с участием студентов и преподавателей из Нойбранденбургского аграрного университета отличился весьма насыщенной программой. Кроме круглого стола и конференции гости посетили ведущие агропромышленные предприятия региона, сообщает телеканал «Экспресс».

«За время экскурсий мы посетили несколько хозяйств. В том числе — предприятие по переработке индейки. Увидели, что производство очень интегрировано и хорошо инвестируется. Здесь очень хорошо организовано производство от начального продукта до конечного. От выращивания индеек в инкубаторе до производства кормов для них, а также их переработку», — рассказал профессор Нойбранденбургского отраслевого университета; Райнер Лангош, декан сельскохозяйственного факультета Нойбранденбургского отраслевого университета Клеменс Фукс.

Следующий подобный форум пройдет уже в Германии. Туда студенты и сотрудники Пензенского аграрного университета отправятся большой делегацией в январе.