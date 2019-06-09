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Пензенец пожаловался на засохший газон на площади Ленина

9 июня в 17:18 324 просмотра
, что новый газон, который постелили на площади Ленина, засох.

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Житель Пензы в Сети рассказал о том, что новый газон, который постелили на площади Ленина, засох.

Фотографии мужчина опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. Он рассказал, что газон необходимо обильно поливать в первые две недели, но, видимо, никто этого не делал, поэтому трава пожелтела.

«Сделали хорошее дело — постелили рулонный газон на площади Ленина, но, видимо, не знали, что он требует обильного полива в первые недели. Почему на этапе реконструкции площади нельзя было смонтировать систему автоматического полива? В реконструкцию вложены сотни миллионов, а полив осуществляется рабочим со шлангом, в результате газон гибнет», — написал он.

Информагентство «Пенза-Пресс» направит официальных запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2405076056219365&set=a.1753790244681286&type=3&theater

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