Юным пензенцам рассказали правила поведения на воде и в огне (видео)

Если пожар в одном из корпусов детского лагеря был сымитирован, то эвакуация детей и персонала происходила как при настоящем возгорании. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали условный пожар. А после, уже в спокойной обстановке, ребятам подробно рассказали и показали, как пользоваться огнетушителем, сообщает телеканал «Экспресс».
Детям также напомнили правила поведения на воде. Для убедительности привели немного статистики: только в прошлом году на водоемах погибло 30 человек, из них — пять детей. Также с ребятами поговорили об элементарных мерах предосторожности при разведении костра и сжигании мусора.
«Эвакуация прошла успешно, на это ушло 3,5 минуты, обслуживающий персонал свою работу знает. Была проведена беседа с детьми и обслуживающим персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в детских оздоровительных лагерях, а также напомнили правила поведения на воде», — сказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района Александр Тарасов.
В завершение Дня безопасности для ребят устроили конкурсы и познакомили их с устройством пожарной автоцистерны. Подобные мероприятия планируют повторить во вторую и третью смену.