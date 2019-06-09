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Юным пензенцам рассказали правила поведения на воде и в огне (видео)

9 июня в 17:59 174 просмотра
«Юность» день начался с приезда пожарной машины. Здесь прошел День безопасности. Детям и сотрудникам лагеря напомнили правила поведения на воде и при пожаре. А также проверили их готовность к чрезвычайным ситуациям.

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В пензенском детском оздоровительном лагере «Юность» день начался с приезда пожарной машины. Здесь прошел День безопасности. Детям и сотрудникам лагеря напомнили правила поведения на воде и при пожаре. А также проверили их готовность к чрезвычайным ситуациям.

Если пожар в одном из корпусов детского лагеря был сымитирован, то эвакуация детей и персонала происходила как при настоящем возгорании. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали условный пожар. А после, уже в спокойной обстановке, ребятам подробно рассказали и показали, как пользоваться огнетушителем, сообщает телеканал «Экспресс».

Детям также напомнили правила поведения на воде. Для убедительности привели немного статистики: только в прошлом году на водоемах погибло 30 человек, из них — пять детей. Также с ребятами поговорили об элементарных мерах предосторожности при разведении костра и сжигании мусора.

«Эвакуация прошла успешно, на это ушло 3,5 минуты, обслуживающий персонал свою работу знает. Была проведена беседа с детьми и обслуживающим персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в детских оздоровительных лагерях, а также напомнили правила поведения на воде», — сказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района Александр Тарасов.

В завершение Дня безопасности для ребят устроили конкурсы и познакомили их с устройством пожарной автоцистерны. Подобные мероприятия планируют повторить во вторую и третью смену.


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