В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области
Россия — Сан-Марино. Отборочный матч Чемпионата Европы-2020
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
«Пенза-Пресс» — самое цитируемое информагентство региона
Наши новости
Пензенцам рассказали, почему засох газон на площади Ленина
Продукция «Индилайт» получила четыре «золота» на международной выставке
МегаФон и Fort Ross Ventures будут сотрудничать
В пензенские детские поликлиники привезли современное оборудование
Привлекательность Пензенской области для иностранцев оценили в 3 звезды
Белозерцев: Программа лагеря «Гвардеец-2» каждый год совершенствуется
В День России пензенцы выйдут на массовую зарядку
Пензенских ведущих познакомили с летним парком Спутника
Гришаев назвал причины роста смертельных ДТП в регионе
Болевой шок. Пензенцы просят спасти покалеченного кота

Для пензенцев хотят открыть больше авианаправлений

10 июня в 11:07 264 просмотра
, что жители Пензенской области смогут летать во многие регионы России благодаря соглашению с компанией «Новапорт».

" data-title="Для пензенцев хотят открыть больше авианаправлений — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 10 июня сообщил, что жители Пензенской области смогут летать во многие регионы России благодаря соглашению с компанией «Новапорт».

Соглашение предполагает разработку компанией инвестиционной программы развития аэропорта Пензенской области, которая включала бы в себя реконструкцию или строительство нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливо-заправочного комплекса, центра бортового питания и других объектов, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

«У «Новапорта» есть намерение приобрести контрольный пакет пензенского аэропорта, построить за собственные средства новый современный терминал. Его вход в инвестиционный проект области по аэропорту даст возможность увеличить количество направлений перевозки наших граждан в разные города Российской Федерации. В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличены в три-четыре раза», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Курировать вопрос будут зампред областного правительства Валерий Беспалов, руководитель регионального минпрома Михаил Торгашин, директор аэропорта Юрий Осколков, начальник департамента госимущества области Андрей Кудинов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163939/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...