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Гришаев назвал причины роста смертельных ДТП в регионе

10 июня в 11:18 346 просмотров
, за пять месяцев 2019 года на дорогах погибло в два раза больше людей, чем за аналогичный период 2018-го.

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В Пензенской области — тревожная ситуация со статистикой ДТП. По словам министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, за пять месяцев 2019 года на дорогах погибло в два раза больше людей, чем за аналогичный период 2018-го.

«Несмотря на то, что мы устанавливаем камеры, делаем пешеходные переходы, освещением занимаемся, число погибших на дорогах растет. За пять месяцев этого года, по сравнению с 2018-м, увеличение — почти в два раза», — сообщил он на оперативном совещании в правительстве 10 июня.

По его словам, среди основных причин ДТП — алкогольное и наркотическое опьянение водителей, выезд на встречную полосу, превышение скорости. При этом, продолжил Александр Гришаев, на щебеночных дорогах, которые еще остались в регионе, не произошло за этот период ни одного ДТП.

«Поэтому все-таки в росте ДТП не дороги виноваты, а человеческий фактор. Планируется провести перезагрузку и при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» делать упор не только на ремонт дорог и создание инфраструктуры, но и на работу с людьми», — пояснил министр.

Также Александр Гришаев отметил, что негативную роль играет и маленькое число бригад ГИБДД.

«Готовьте письмо в УМВД и прокуратуру, у них там недокомплект, надо разбираться в причинах», — сказал губернатор Иван Белозерцев и предложил подключить к работе группу инспекторов-общественников.


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