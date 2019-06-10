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Пензенских ведущих познакомили с летним парком Спутника (видео)

10 июня в 11:33 222 просмотра
, для них устроили презентацию летнего парка.

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В минувшие выходные в Городе Спутнике собрались представители event-индустрии, для них устроили презентацию летнего парка.

«Постарались по максимуму показать и рассказать все, что у нас есть», — отметил арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.

Гости побывали в парке аттракционов, прокатились по набережной на экскурсионном паровозике, поплавали по озеру на яхте клуба «Акватория ветра» и даже лично протестировали зону барбекю.

«Парк Спутника — удивительное место для новых локаций», — отметил фотограф Михаил Ивановский.

«Молодожены все чаще выбирают набережную для фотосессий. А кафе и рестораны Спутника — для проведения торжества», — согласилась с ним ведущая мероприятий Елена Гришечкина.

В парке Спутника посетителей ждут международный фестиваль творчества, фестиваль красок, всероссийский фестиваль уличного и камерного искусства и многое-многое другое. Обо всех мероприятиях можно узнать на penza-sputnik.ru.


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