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В Пензенской области прошла первая «Белинская весна»

10 июня в 11:50 224 просмотра
«Белинская весна».

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В Пензенской области состоялся первый межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна».

Открытие фестиваля состоялось 30 мая на Театральной площади Пензы, а 9 июня праздничные мероприятия прошли в городе Белинском.

«Белинская весна» — это большое культурное событие, которое мы проводим в целях привлечения внимания к творческому наследию Виссариона Григорьевича Белинского и сохранения культурных и творческих традиций региона. Надеемся, что через пять-десять лет фестиваль приблизится по масштабности, количеству гостей и представительству к Лермонтовским торжествам", — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Атмосферу праздника в Белинском создавали костюмированные персонажи, на главной улице работали интерактивные площадки, среди них — библиозона с арт-объектами, кукольный театр, фотозоны, цветочная выставка, мастер-классы по изготовлению символа фестиваля — фиалки, любимого цветка критика. Все желающие могли попробовать себя в роли чеканщика монет с профилем Белинского, сообщили в пресс-центре облправительства.

Также в районном центре прошла большая ярмарка, на ней была представлена национальная кухня, костюмы, быт и традиции народа, которые проживают в этих местах. Кроме того, гости праздника смогли увидеть концертную программу.

В музее-усадьбе Белинского в этот день прошла новая театрализованная экскурсия «Один день из жизни семьи Белинских» в мемориальном доме, а также выставка из фондов музея Н. Г. Чернышевского города Саратова.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/culture/163953/

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