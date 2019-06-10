Белозерцев: Программа лагеря «Гвардеец-2» каждый год совершенствуется

Помощник полпреда президента России в ПФО Владимир Колчин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказали, чем смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» этого года будет отличаться от предыдущих.

По словам Владимира Колчина, в настоящее время смены «Гвардейца» проводят в Пензе и Нижнем Новгороде, это традиция будет сохранена.

«Условия способствуют тому, чтобы дети максимально погрузились в обстановку российской армии, узнали ее быт и, в том числе — вооружение. Что изменилось с присвоением лагерю статуса юнармейского? Вы, наверное, заметили — на закрытии все гвардейцы без исключения, все 180 человек, принимают присягу юнармейцев. У нас есть соответствующее соглашение между Минобороны РФ и аппаратом полпреда президента в ПФО», — отметил он.

Глава региона Иван Белозерцев поблагодарил полпреда Игоря Комарова и его помощника Владимира Колчина за возможность в очередной раз провести важное патриотическое мероприятие на пензенской земле. Он отметил, что программа лагеря каждый год совершенствуется, и эта смена — не исключение.

«Программа проведения лагеря «Гвардеец-2» каждый раз совершенствуется, появляются дополнительные элементы — то, о чем говорят ребята в опросах по завершении смены. Это очень здорово. Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание патриотическому воспитанию нашей молодежи, повышению оборонного потенциала страны. Очень важно, чтобы дети росли любящими родину, с уважением относились к истории государства, подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, становились офицерами», — подчеркнул губернатор.

Он также сообщил о том, что дал поручение в этом году провести областное военно-спортивное мероприятие «Зарница». В нем будет участвовать команда от каждого района Пензенской области.

Первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2» продлится до 26 июня. Для ребят будут организованы спортивные мероприятия, учебные занятия по военным дисциплинам, стрельбе, плаванию, строевой подготовке, экскурсии по региону, в том числе — в музей-заповедник «Тарханы», а также конкурсы и соревнования. В этом году в смене «Гвардейца» примут участие более 700 школьников.