Привлекательность Пензенской области для иностранцев оценили в 3 звезды

Ранжировали регионы по привлекательности сотрудники Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», журналов «Отдых в России» и Tourism & Leisure in Russia («Туризм и отдых в России»). Они оценивали общее число иностранных туристов, посетивших субъект, количество размещенных иностранцев за год на 1000 человек, их прирост по сравнению с 2018 и 2017 годами. Регионы разбили по группам с условными названиями, обозначающими уровень сервиса, как в отелях: 3, 4 и 5 звезд.

Возглавила нацрейтинг Москва, она заработала 25,5 балла. В «золотой» 20-ке оказались и два региона ПФО — Нижегородская область и Республика Татарстан (23,3 и 22,5 балла соответственно). Пензенской области досталось 73 место, это «бронзовая» группа, которая имеет уровень трех звезд. В разрезе ПФО это обеспечило предпоследнее место, обогнав по привлекательности только Марий Эл (5,2 балла).

Напомним, министр культуры и туризма Татьяна Курдова ранее сообщала, что в области действует более 2300 объектов туриндустрии, в том числе — 134 гостиницы, 35 турбаз, 10 санаториев, 21 оздоровительный лагерь, есть более 750 достопримечательностей.

«Наблюдается рост числа открывающихся объектов туризма. Также возросло число иностранных туристов, посетивших область. Финансирование на развитие туризма за последние несколько лет увеличилось в несколько раз — до 5 млн руб. в 2018 и 2019 годах», — отмечала она.

По словам Татьяны Курдовой, в регионе есть, над чем работать: надо делать больше площадок для отдыха автотуристов, готовить больше гидов-переводчиков, а главное — искать потенциальных инвесторов.

Самым непривлекательным для заграничных туристов регионом страны стал Дагестан (1,7 балла).