Зеленая жижа. Пензенец показал, какая вода в Сурском водохранилище

Пензенский рыбак снял видео странной воды в водоеме и разместил его в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» видео.

«За Усть-узой был в субботу, водичка — не очень», — пояснил мужчина.

На кадрах он проводит палкой по поверхности воды, вся она — зеленого цвета, в ней плавает густая непонятная субстанция. Когда камера делает общий план, становится понятно, что чем дальше от берега, тем чище.

Пользователи отметили, что тоже заметили на Сурском водохранилище зелень. Однако такая ситуация не во всех местах.

Пензенцы предположили, что вода уже зацвела, один из пользователь посчитал, что зеленая жижа — планктон. Официальных комментариев по данному факту нет.