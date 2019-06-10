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В пензенские детские поликлиники привезли современное оборудование

10 июня в 13:02 164 просмотра

В пензенские детские поликлиники поступило новое современное офтальмологическое оборудование.

Теперь у юных пензенцев появилась возможность на ранней стадии выявить дефекты зрения благодаря использованию уникального авторефкератометра, который поставили в детскую поликлинику № 4.

Для детских поликлиник №№ 1, 4 и 6 закупили современные офтальмологические автопроекторы знаков с принадлежностями. С помощью этого оборудования можно определить остроту детского зрения, состояние бинокулярного зрения, выявить астигматизм и другие заболевания глаз, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Всего к 2021 году планируется закупить 226 единиц медицинского оборудования для оснащения 10 детских поликлиник и поликлинических отделений.


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