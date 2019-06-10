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Валерий Лидин поздравил пензенских пловцов с победой

10 июня в 12:59 154 просмотра
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин встретился с пензенскими спортсменами-пловцами, членами сборной России, которые представляли область на всемирных играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске.

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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин встретился с пензенскими спортсменами-пловцами, членами сборной России, которые представляли область на всемирных играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске.

Пензенцы завоевали 12 медалей и в составе сборной России взяли первое общекомандное место. Ребята вернулись в выходные, но уже приступили к тренировкам в рамках спортивных летних сборов детской лиги плавания Поволжья.

Как отметили в пресс-службе регионального отделения партии, во многом такой впечатляющий результат пловцов стал реальностью благодаря условиям, созданным в регионе для занятий плаванием и водными видами спорта. Пензенские единороссы помогли с приобретением спортивной формы и оплатили команде проезд.

«Спасибо вам, за высокие результаты, которые вы с уверенностью продемонстрировали на столь престижных соревнованиях. Мы надеемся, что наша поддержка и наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы дети занимались спортом и поднимались на верхние ступеньки пьедесталов почета в различных соревнованиях, будут способствовать пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Мы гордимся вами и хотим, чтобы как можно больше пензенских детей приобщались к физкультуре и спорту», — сказал Валерий Лидин.

В знак благодарности пловцы передали Валерию Лидину кубок, который они привезли из Ханты-Мансийска. Его планируется выставить в музее при ЗакСобре.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/6/10/valerij-lidin-pozdravil-penzenskih-sportsmenov-s-pobedoj/

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