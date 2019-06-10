Продукция «Индилайт» получила четыре «золота» на международной выставке

Четыре продукта марки «Индилайт» компании «Дамате» — крупнейшего производителя мяса индейки в стране — получили золотые медали международной выставки «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК», которая прошла в Москве.

Компания впервые приняла участие в этом престижном форуме. В рамках отраслевой выставки прошел дегустационный конкурс «Лучший традиционный продукт», где «Дамате» представила стейк грудки охлажденный, котлеты «Нежные», голень охлажденную и шашлык классический под брендом «Индилайт». Вся продукция получила высокие оценки и золотые медали.

Кроме того, продукты из мяса индейки от «Дамате» использовали на площадках дегустационно-демонстрационного мероприятия Discover Russian Cuisine (DRC). Около 40 известных российских и зарубежных шеф-поваров готовили из них свои блюда.

Также здесь прошли гастрономические сеты, кулинарные перфомансы, «Сhef's table», отборочный тур «Bocuse d’Or Russia» и «Coupe du Monde de la Patisserie» — престижных международных профессиональных соревнований поваров и ресторанов.

Мероприятие проходило в течение трех дней, в ходе которых участники смогли обменяться деловыми контактами, пообщаться на профессиональные темы и встретиться с представителями сектора HORECA. Целью выставки является формирование обширного делового и клиентского сектора в отечественном животноводстве и птицеводстве, предоставление площадки для установления контактов с потенциальными партнерами и ведущими специалистами со всего мира.