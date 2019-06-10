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Министр объяснил, почему летом продолжат отключать горячую воду

10 июня в 13:59 48 просмотров
, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды летом.

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Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды летом.

«Лукавить не буду — в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет», — сказал Владимир Якушев в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2019.

По его словам, дело в том, что износ жилищно-коммунального комплекса в стране составляет более 60%.

«К сожалению, доля таких регионов достаточно высока, чтобы гарантировать бесперебойную работу в сетях без аварий и инцидентов в осенне-зимний период», — уточнил он.

Однако министр отметил, что государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ.

«И чтобы все обязательства четко выполнялись — если работы ведутся неделю, то через неделю горячая вода должна быть в кранах», — добавил чиновник.


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