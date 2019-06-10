Мост на ул. Батайской привели в порядок

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, специалисты укрепили опоры бетонной конструкции, установили ограждение и оборудовали пешеходный мостик, а также обновили асфальтовое покрытие.
Напомним, починить мост поручил мэр Виктор Кувайцев а марте. Сооружение находилось в плохом состоянии. В следующем году планируется отремонтировать его по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Проведенные в настоящее время мероприятия призваны сохранить сооружение до его капитального ремонта», — отметили в мэрии.