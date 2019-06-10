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Мост на ул. Батайской привели в порядок

10 июня в 15:47 252 просмотра

В Пензе завершили текущий ремонт моста на улице Батайской.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, специалисты укрепили опоры бетонной конструкции, установили ограждение и оборудовали пешеходный мостик, а также обновили асфальтовое покрытие.

Напомним, починить мост поручил мэр Виктор Кувайцев а марте. Сооружение находилось в плохом состоянии. В следующем году планируется отремонтировать его по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проведенные в настоящее время мероприятия призваны сохранить сооружение до его капитального ремонта», — отметили в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/zaversheny_raboty_po_tekushchemu_remontu_mosta_na_ulitse_batayskoy/

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