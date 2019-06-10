Белозерцев по доходам оказался в губернаторах-середняках

Составляя рейтинг, аналитики опирались на декларации о доходах, которые главы регионов предоставили весной.

Самым зажиточным оказался врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Его доход в 2018 году составил 234 106 883 руб. Но стоит отметить, что обязанности главы региона он стал исполнять с марта 2019 года, то есть в декларации отражены сведения за период, когда он являлся председателем правления ПАО «Т Плюс».

Также среди «мультимиллионеров» (в эту группу аналитики отнесли тех, чей доход превысил 50 млн рублей) — врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов (190 813 790 руб.), губернатор Московской области Андрей Воробьев (95 766 112 руб.), врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко (89 812 331 руб.), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (70 280 608 руб.), губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (64 937 051 руб.).

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оказался среди «середняков» — глав регионов, чей доход составляет от 2 до 9 млн рублей. Напомним, в 2018 году он заработал 5 240 573 млн рублей.

Самым бедным стал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Его доход составил 607 382 руб.