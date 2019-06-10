В пензенском минздраве пояснили, почему не делали прививки от гепатита в роддомах

«В Пензе отсутствует вакцина от гепатита В, всегда прививку делали в роддоме, сейчас выписывают без нее. Пришла педиатр на первый осмотр и развела руками, сказав, что в поликлинике ее тоже нет. Даже в частной клинике их оставалось две штуки. В чем причина? Когда дети получат положенные прививки?» — с этим обратилась в «Жалобную книгу» читательница информагентства «Пенза-Пресс».

По данному вопросу пришел официальный ответ, в документе за подписью врио министра здравоохранения региона Оксаны Чижовой сказано, что иммунизация населения проводится в соответствии с национальным календарем. Новорожденных прививают против гепатита В вакцинами, закупленными за счет средств федерального бюджета. Однако в 2019 году централизованные поставки в регион осуществились несвоевременно — вакцина прибыла только в конце апреля.

В министерстве отметили, что малыши, которым не сделали в начале года прививки в роддоме, могут обратиться к своему участковому педиатру.