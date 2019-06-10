Пожар на Севере всполошил пензенцев

На кадрах виден дым, который поднимается высоко в небо. По словам очевидца, он заметил его в районе улиц Саранской и Байдукова.
«Огонь вплотную подошел к АЗС, приехали сотрудники МЧС», — рассказал он.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в этом месте загорелись тополиный пух и трава. На тушение огня приехали подразделения из первой пожарно-спасательной части.
«Сегодня очень много выездов, они идут одни за другим, бригада буквально не успевает заезжать в часть», — отметила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.