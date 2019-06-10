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Убийцу из Русского Ишима осудили на 9 лет

10 июня в 18:18 212 просмотров

В Пензенской области состоялся суд над 29-летним жителем села Русский Ишим. Мужчина совершил убийство.

Установлено, что 31 января после застолья с родственником остался у него ночевать. Утром хозяин дома рассказал, что муж их сестры, напившись, устроил ей скандал. Мужчины отправились к ним в Саловку, чтобы выяснить отношения.

Приехав в деревню, житель села Русский Ишим начал сразу предъявлять претензии мужчине, но тот попросил не вмешиваться в чужую семью. Это разозлило незваного гостя, он взял кувалду и несколько раз стукнул по голове оппонента. Затем вытащил его на улицу и вонзил в шею нож. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, негодяй оттащил его тело за сарай и закинул снегом. После этого позвонил сестре и обо всем рассказал, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Злоумышленника задержали, во время следствия он находился под стражей. В результате ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.


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