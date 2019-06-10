Многодетная пензячка выписалась из роддома с пятым сыном (видео)

Пятый ребенок и снова мальчик. Многодетная мама Ольга Ильина выписалась из пензенского перинатального центра с новорожденным сыном. Их встречали старшие дети, сестры и бабушка, для которой этот восьмой внук.

Пятого сына решили назвать Матвеем. У старшего сына Алексея разница в возрасте с новорожденным — 20 лет. Пока папа большой семьи в командировке, именно он остался у Ильиных за главного — беречь хрупкую маму.

«В тесноте, да не в обиде, все хорошо. Растем, школа, детский сад. Один из братьев только бегать начал, вот еще очередное пополнение», — сказал он.

Сама Ольга признается, что воспитывать пятерых мужчин — сложно, иной раз приходится быть строгой. Но главным в воспитании многодетная мама называет, конечно, любовь, и гордится тем, что в ее семье много сыновей. Как ни парадоксально, Ольга никогда не думала, что будет многодетной мамой.

«Не сказала бы, что хотела много детей, как-то по жизни так получилось. Не знаю, что потом будет, но я счастлива, рада, главное, что он здоровенький», — рассказала она.

Поздравить новорожденного и его маму с жизненно важным событием пришла и бабушка, которая стала ею в восьмой раз.

«Столько внуков и все мальчики. Пришла встретить восьмого. С большой радостью это делаю», — сказала она.

Ильины не сомневаются, что они снова вернутся в пензенский роддом, и если это сделает не мама, то уж точно кто-то из будущих жен ее сыновей.

В самом перинатальном центре говорят, что за последнее время многодетность у них стала нормой и вспоминают семьи, которые выписывались с седьмыми и с десятыми детьми, причем как из самой Пензы, так из области, сообщает телеканал «Экспресс».