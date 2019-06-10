Пензенцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима

«В последнее время участились случаи возгораний и гибели людей на пожарах, это вызывает тревогу. Мы вынуждены снова ввести на территории Пензы особый противопожарный режим. Это временная мера, чтобы максимально предупредить подобные случаи, сохранить имущество и жизнь людей», — сказал мэр.

На этот период в городе запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Во время действия особого режима увеличивается размер штрафов за нарушения. Так, для граждан он составит от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей, на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Виктор Кувайцев обратил внимание о необходимости активнее применять данные меры административного воздействия.

«Нельзя допускать захламления территорий, надо призывать юридические лица, ответственные за их содержание, чтобы они принимали меры, убирали все, что может стать причиной пожара», — заявил он.