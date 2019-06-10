В Пензе состоялось первенство области по теннису среди ветеранов (видео)

В Пензе на кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Ахунах прошли соревнования по теннису среди ветеранов. Турнир в 2019 году прошел в 20 раз. В первенстве приняли участие порядка 70 человек — спортсмены-любители различных профессий от 35 лет и старше.

На соревнованиях ветеранов тенниса — только любители. Владимиру и Юрию по 73 года, в этом виде спорта они уже больше 17 лет, но впервые играют в паре. Несмотря на статус непрофессионалов на корте, у обоих друзей все же есть спортивные регалии. За ракетки они взялись уже после завершения карьеры в других видах спорта.

«Велосипедом занимался, конькобежным спортом, КМС по ориентированию. Игра прибавляет энергии, без нее ссчитай весь день прошел зря», — рассказали участники соревнований по теннису среди ветеранов Пензенской области Владимир Ермаков и Юрий Тимохин.

В областных соревнованиях по теннису среди ветеранов в 2019 году принимали участие порядка 70 человек. Все девять кортов с самого утра были буквально под завязку, там соревновались в парных разрядах, одиночных мужских и женских и смешанных. Возраст участников — от 35 до 75 лет. На корте в этот раз ввели даже категорию «Дочки-матери».

Сыграл на корте и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он оценил свою физическую подготовку как удовлетворительную. Дело в том, что накануне перед турниром глава региона вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил международный экономический форум.

«Работа на форуме была очень напряженной, подписано около 29 встреч и порядка 20 соглашений. Прошло мало времени, не восстановился, но все равно нужно выходить на площадку, играть, заниматься физической культурой, двигаться, особенно таким, как я — в моем возрасте», — сказал он.

В федерации ветеранов тенниса области отмечают положительную тенденцию: заниматься этим видом спорта в регионе стали больше и активнее. Сыграла в этом свою роль и материальная база.

«Пенза находится в тройке городов России по обеспеченности кортами на душу населения. За это большое спасибо руководству области. Теннис развивается, сейчас общее количество занимающихся постоянно увеличивается», — рассказал секретарь «Федерации ветеранов тенниса Пензенской области Александр Красовский».

Профессиональный спорт — это, конечно, ориентир. Так, на прошедшем первенстве России пензенец Руслан Тюкаев стал бронзовым призером. Ветераны замечают, что такие победы начинающих, профессиональных теннисистов их вдохновляют не отступать от выбранного стиля жизни даже вопреки возрасту, сообщает телеканал «Экспресс».